عقد قران طفلة غاوي حب وعلاء مبارك ضمن الشهود
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عقد قران طفلة "غاوي حب" وعلاء مبارك ضمن الشهود

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العرب اليوم - عقد قران طفلة "غاوي حب" وعلاء مبارك ضمن الشهود

عقد قران مريم قورة على رجل الأعمال إسلام خالد صلاح
القاهرة - العرب اليوم

احتفلت مريم قورة، طفلة فيلم "غاوي حب" وشقيقة الممثلة ملك قورة، بعقد قرآنها على رجل الأعمال إسلام خالد صلاح، بمسجد الشرطة في التجمع الخامس، أمس، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والفنية والرياضية.

ونشرت ملك عددًا من الصور لعقد القران، الذي شهد حضور الفنان محمد فؤاد، الذي ظهرت معه مريم للمرة الأولى في فيلم "غاوي حب"، بالإضافة إلى علاء مبارك، ابن الرئيس الأسبق حسني مبارك، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، الذين شهدوا على عقد القران.

وحرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على حضور عقد القران، بينهم الدكتورة شريفة أبو الفتوح، والفنانة نهال عنبر وأمل رزق وغيرهم.

عقد قران طفلة غاوي حب وعلاء مبارك ضمن الشهود

احتفلت مريم قورة، طفلة فيلم "غاوي حب" وشقيقة الممثلة ملك قورة، بعقد قرآنها على رجل الأعمال إسلام خالد صلاح بمسجد الشرطة في التجمع الخامس، أمس، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والفنية والرياضية.

عقد قران طفلة غاوي حب وعلاء مبارك ضمن الشهود

ونشرت ملك عددًا من الصور لعقد القران، الذي شهد حضور الفنان محمد فؤاد، الذي ظهرت معه مريم للمرة الأولى في فيلم "غاوي حب"، بالإضافة إلى علاء مبارك ابن الرئيس الأسبق حسني مبارك، وطاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، الذين شهدوا على عقد القران.

وحرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على حضور عقد القران، بينهم الدكتورة شريفة أبوالفتوح، والفنانة نهال عنبر وأمل رزق وغيرهم.

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عقد قران طفلة غاوي حب وعلاء مبارك ضمن الشهود عقد قران طفلة غاوي حب وعلاء مبارك ضمن الشهود



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عقد قران طفلة غاوي حب وعلاء مبارك ضمن الشهود عقد قران طفلة غاوي حب وعلاء مبارك ضمن الشهود



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