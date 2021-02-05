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وفاة عزت العلايلي عن 86 عاما

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العرب اليوم - وفاة عزت العلايلي عن 86 عاما

وفاة عزت العلايلي
القاهرة _ العرب اليوم

توفي الفنان عزت العلايلي، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما. ممثل مصري، حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم “رسالة من امرأة مجهولة ” عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينيمائية. تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون. قدم عزت العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية أبرزها “الأرض” و”الاختيار” ليوسف شاهين، وفيلم “السقا مات” للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدورا بارزة في التلفزيون كذلك .

فن عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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وفاة عزت العلايلي عن 86 عاما وفاة عزت العلايلي عن 86 عاما



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