الشيف بوراك يعلن موعد زواجه من المغنية الجزائرية منال حدلي
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الشيف بوراك يعلن موعد زواجه من المغنية الجزائرية منال حدلي

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العرب اليوم - الشيف بوراك يعلن موعد زواجه من المغنية الجزائرية منال حدلي

الشيف التركي الشهير بوراك أوزديمير
انقرة ـ العرب اليوم

شاركت المغنية الجزائرية منال حدلي مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام، جمعتها مع الشيف التركي الشهير بوراك أوزديمير، خلال زيارتها الثانية لمطعمه بتركيا.

وقال الشيف التركي : «سألتوني كثيراً عن موعد زواجي مع منال حدلي، وأنا أقول لكم إنه سيكون قريباً».

وأضاف بوراك أنه يحب الجزائر كثيراً، ويحب المغية الجزائرية منال حدلي وردد الشعار الجزائري المعروف: «وان تو ثري.. فيفا لالجيري».

كما أهدى الشيف بوراك باقة ورود لحدلي، عند استقباله لها في مطعمه.

فيما أخفت حدلي خاصية التعليقات على الفيديو، ولم يصدر منها أي توضيح ما إذا كان خبر زواجها من بوراك صحيحاً أم مجرد مزحة.

ويُشار إلى أن الشيف التركي فاجأ المغنية الجزائرية حدلي بطلب يدها للزواج في آخر زيارة لها لمطعمه بإسطنبول.

ومن خلال الفيديو الذي نشرته حدلي، لم يتضح ما إذا كان الأمر مجرد مزحة أم حقيقة.

ومنال حدلي فنانة جزائرية شابة، حقَّقت شهرة ونجاحاً، خاصة بعد مشاركتها في برنامج أراب أيدول.

ويشتهر الشيف بوراك بالمقاطع المصورة التي ينشرها ويعرض فيها أطباق اللحوم والحلويات التركية الشهيرة التي يقوم بإعدادها.

وهو شاب مبتكر يحرص على تقديم أطباق جديدة وبطريقة تقديم مبتكرة، وهو من مواليد 1994م ويعمل في مهنة الطبخ منذ أن كان عمره 16 عاماً.

وبوراك من عائلة طباخين، ورث المهنة عن والده وجده، وتمتلك عائلته سلسلة مطاعم في تركيا أشهرها مطعم المدينة في منطقة تقسيم بإسطنبول.

ويعد مطعم المدينة أحد أشهر مطاعم تركيا، يقصده المشاهير من الفنانين والساسة والسياح العرب والأجانب، وقد زاره الرئيس التركي والأمير القطري وكبار الفنانين والمشاهير.

وبوراك هو تركي من أصول عربية ويتحدث التركية والعربية، فهو من لواء إسكندرون بمدينة أنطاكية في محافظة هاتاي الواقعة على الحدود السورية، وبها أغلبية عربية.

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الشيف بوراك يعلن موعد زواجه من المغنية الجزائرية منال حدلي الشيف بوراك يعلن موعد زواجه من المغنية الجزائرية منال حدلي



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