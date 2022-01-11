توقف تصوير فيلم جينيفر لوبيز الجديد بسبب زيادة إصابات كورونا بين فريق العمل

قررت الشركة المنتجة للفيلم الجديد الذى تقوم ببطولته النجمة العالمية جينيفر لوبيز، إيقاف المشروع الفنى مؤقتًا بعد تفشى الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين فريق الإنتاج، وأفادت التقرير الذى نشرته مجلة People، إنه تقرر وقف تصوير فيلم The Mother، للمخرج نيكو كارو من مولان، بسبب رصد عدة حالات إيجابية بين أفراد طاقم العمل، بينما لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت لحقت الإصابة بالنجمة جينيفر لوبيز، أم لا.