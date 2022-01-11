توقف تصوير المسلسل الضخم Star Trek: Picard بعد تفشي كبير للإصابات بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حسبما نشر موقع "hollywoodreporter"، وتقول المصادر، إن أكثر من 50 عضوًا من الإنتاج كانت اختباراتهم إيجابية، وذلك في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الميلاد ويضم المسلسل الذي يقوده باتريك ستيوارت واحدًا من أكبر أطقم العمل في التلفزيون، ويبلغ عدد العاملين فيه أكثر من 450 عامل، لذلك أثرت العدوى على مناطق متعددة، وتم إغلاق إنتاج المسلسل على الفور وظل مظلماً منذ ذلك الحين، وتقول المصادر إنه من المتوقع أن يُستأنف التصوير مطلع الأسبوع المقبل، إن لم يكن قبل ذلك، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال عالقة.