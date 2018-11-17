هنا شيحة تنشر صورًا جديدة مع زوجها الفنان أحمد فلوكس في شهر العسل
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هنا شيحة تنشر صورًا جديدة مع زوجها الفنان أحمد فلوكس في شهر العسل

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العرب اليوم - هنا شيحة تنشر صورًا جديدة مع زوجها الفنان أحمد فلوكس في شهر العسل

الفنانة هنا شيحة مع زوجها الفنان أحمد فلوكس
القاهرة - العرب اليوم

نشرت الفنانة هنا شيحة صورًا جديدة مع زوجها الفنان أحمد فلوكس، ويظهر من أحد الصور أنها على متن طائرة خلال رحلة سفر لهم.

وكان أحمد فلوكس وهنا شيحة، وفقًا لـ"اليوم السابع"، أعلن ارتباطهما نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث كان الأمر بمثابة المفاجأة، التي أدهشت جمهورهما، لاسيما أنهما دأبا على نفي ارتباطهما قبل الجواز.

وظهر العروسان في الفيديو أثناء عقد القران، بحضور والد العروس الفنان التشكيلي، أحمد شيحة، وشقيقتها الفنانة حلا شيحة، وكذلك والد العريس الفنان فاروق فلوكس، وعدد من الأهل والأصدقاء.

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هنا شيحة تنشر صورًا جديدة مع زوجها الفنان أحمد فلوكس في شهر العسل هنا شيحة تنشر صورًا جديدة مع زوجها الفنان أحمد فلوكس في شهر العسل



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هنا شيحة تنشر صورًا جديدة مع زوجها الفنان أحمد فلوكس في شهر العسل هنا شيحة تنشر صورًا جديدة مع زوجها الفنان أحمد فلوكس في شهر العسل



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