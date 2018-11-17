هنا شيحة تنشر صورًا جديدة مع زوجها الفنان أحمد فلوكس في شهر العسل

نشرت الفنانة هنا شيحة صورًا جديدة مع زوجها الفنان أحمد فلوكس، ويظهر من أحد الصور أنها على متن طائرة خلال رحلة سفر لهم.

وكان أحمد فلوكس وهنا شيحة، وفقًا لـ"اليوم السابع"، أعلن ارتباطهما نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث كان الأمر بمثابة المفاجأة، التي أدهشت جمهورهما، لاسيما أنهما دأبا على نفي ارتباطهما قبل الجواز.

وظهر العروسان في الفيديو أثناء عقد القران، بحضور والد العروس الفنان التشكيلي، أحمد شيحة، وشقيقتها الفنانة حلا شيحة، وكذلك والد العريس الفنان فاروق فلوكس، وعدد من الأهل والأصدقاء.