جراحة عاجلة لنجل نقيب الموسيقيين المصريين ويطلب الدعاء له

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن خضوع نجله فتحي لعملية جراحية دقيقة.وكتب كامل، في منشوره قائلاً: "مليون سلامة عليك يا قلب أبوك يا أغلى من نفسي، ربنا يقومك بألف سلامة، ابني فتحي في غرفة العمليات دعواتكم".

وكان كامل قد تعرض لهجوم عنيف شنّته مجموعة من محبي موسيقى الراب، عبر Twitter للمطالبة بإقالته من منصبه، وذلك عبر تدشين "هاشتاغ" بعنوان "إقاله مصطفى كامل"، رداً على قرار نقابة المهن الموسيقية تغريم مروان بابلو بـ50 ألف جنيه بعد إلقائه الميكرفون ومغادرة المسرح في حفله الأخير، وعفروتو بـ20 ألف جنيه بسبب غنائه باستخدام فلاشة.

وتصدّر الـ"هاشتاغ" قائمة التريند في "تويتر مصر"، ودافع الجمهور عن حرية مغني الراب في عدم الاستعانة بفرقة موسيقية في الحفلات، وهو الأمر الذي باتت النقابة تفرضه على أي مطرب يُحيي حفلاً داخل مصر.

واستغل البعض نشر فتحي ونور ابنَي مصطفى كامل صوراً تجمعهما مع عفروتو ومروان بابلو معتبرين ذلك انتصاراً معنوياً لموسيقى الراب، لأن ابنَي النقيب يستمعان إلى الموسيقى التي يحاربها والدهما، وذلك حسب وصف المطالبين بإقالة نقيب الموسيقيين.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد أصدرت بياناً تضمن قرارات عدة بشأن مطربي الراب؛ أبرزها إيقاف تصاريحهم جميعاً لحين الحضور إلى مقر النقابة للتوقيع على البروتوكولات التي تنظّم العمل الفترة المقبلة؛ أسوة بما حدث مع مطربي شعبة الأداء الصوتي.

وأكد البيان الصادر عن طارق مرتضى المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، أنّ "كل تصاريح مطربي الراب تُعتبر ملغاة الى حين الحضور وسحب كل التراخيص ممن لا يحضرون الاجتماع في مقر النقابة".