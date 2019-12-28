توفيت الممثلة الأمريكية، دومينيك سوين، الفائزة بجائزة "غولدن غلوب" عن دورها في فيلم "لوليتا" الشهير، وقد ذكر أحد أصدقاء سوين، أنها كانت تعاني من مشاكل صحية في الفترة الأخيرة وتوفيت عن عمر ناهز 73 عاما، وقد اشتهرت الممثلة الأمريكية بعد أدائها الدور الرئيسي في الفيلم الدرامي "لوليتا" الصادر عام 1997 للمخرج ستينلي كوبريك.