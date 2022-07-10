وفاة نجم «ذي سوبرانوز» توني سيريكو عن 79 عاماً

توفي الممثل الأميركي توني سيريكو، الذي اشتُهر بشخصية بولي «والنتس» غوالتيري في مسلسل «ذي سوبرانوز» عن 79 عاماً، حسب ما أعلنت عائلته. وأدى سيريكو أدواراً بسيطة على التلفزيون والسينما لعقود من الزمن، قبل الاستعانة به في الخمسينات من عمره لأداء شخصية بولي الرجل غريب الأطوار والقاسي أحياناً في المسلسل الناجح الذي أنتجته «إتش بي أو». وكانت شخصيته من أكثر الشخصيات التي طبعت المشاهدين في المسلسل. وكتبت عائلته في بيان على «فيسبوك»: «ببالغ الحزن، ولكن بفخر كبير وحب وكثير من الذكريات العزيزة، تود عائلة غينارو أنتوني سيريكو إبلاغكم بوفاته صباح الثامن من يوليو (تموز) 2022». كذلك نعاه شريكه في مسلسل «ذي سوبرانوز» مايكل إمبريولي، قائلاً: «يؤلمني أن أقول إن صديقي العزيز وزميلي وشريكي في الجريمة، توني سيريكو، العظيم قد توفي اليوم».