وفاة والدة الفنانة يسرا داخل أحد المستشفيات في منطقة المهندسين بعد صراع مع المرض
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وفاة والدة الفنانة يسرا داخل أحد المستشفيات في منطقة المهندسين بعد صراع مع المرض

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العرب اليوم - وفاة والدة الفنانة يسرا داخل أحد المستشفيات في منطقة المهندسين بعد صراع مع المرض

الفنانة المصرية يسرا
القاهرة - العرب اليوم
تُوفيت والدة الفنانة يسرا، صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد صراع مع المرض، وأكد الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين، أنه من المقرر ان يتم تشييع الجثمان اليوم ، بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة.    كانت يسرا قد اختيرت مؤخرًا مع المنتج محمد حفظي والمخرج عمرو سلامة، ضمن عضوية لجنة الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم السينمائية، الأوسكار.
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وفاة والدة الفنانة يسرا داخل أحد المستشفيات في منطقة المهندسين بعد صراع مع المرض وفاة والدة الفنانة يسرا داخل أحد المستشفيات في منطقة المهندسين بعد صراع مع المرض



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