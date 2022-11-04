وفاة المخرج الكويتي صالح الرجيب

نعت وزارة الإعلام الكويتية ببالغ الحزن والأسى المخرج القدير صالح الرجيب الذي وافته المنية بعد رحلة حافلة بالعطاء في المجال الإعلامي من خلال العمل في إذاعة دولة الكويت لفترة طويلة أخرج خلالها العديد من البرامج الدينية والاجتماعية والتوعوية ونقلت الناطقة الرسمية باسم الوزارة أنوار مراد في بيان صحافي تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.