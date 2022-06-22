وفاة المغني الروسي الشهير بيير نارسيس

أعلنت وسائل إعلام عن وفاة المغني الروسي من أصل كاميروني، بير نارسيس، عن عمر يناهز الـ 45 عاما.

ونعت ابنة نارسيس والدها في منشور على الانستغرام قالت فيه: بجانبي مرة أخرى، لكنني آمل أن كل شيء لديه سيكون بخير في الجنة وفي الحياة الأخرى.. هذا الشخص الذي هو قدوتي، وهو الذي كان بجانبي وأعطاني الدعم والأساس في هذه الحياة".