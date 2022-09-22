وفاة الفنان المصري الكبير هشام سليم بعد مضاعفات خطيرة مع مرض السرطان
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وفاة الفنان المصري الكبير هشام سليم بعد مضاعفات خطيرة مع مرض السرطان

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العرب اليوم - وفاة الفنان المصري الكبير هشام سليم بعد مضاعفات خطيرة مع مرض السرطان

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القاهرة - العرب اليوم

 أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الفنان المصري الكبير هشام سليم بعد معاناة مع مرض السرطان. وكشف الفنان أشرف زكي، أن الفنان رحل نتيجة تعرضه لمضاعفات خطيرة في الفترة الأخيرة.

وولد الفنان هشام محمد صالح سليم في 24 يناير عام 1958، إلا أنه لم يرث حب كرة القدم من والده، وأحب كثيرا التمثيل ومجال الفن، وتخرج من معهد السياحة والفنادق عام 1981، ثم قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

وما لا يعرفه الكثير أن هشام سليم  كان مصابا بسرطان الرئة، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعا في العالم، والسبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة.

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وفاة الفنان المصري الكبير هشام سليم بعد مضاعفات خطيرة مع مرض السرطان وفاة الفنان المصري الكبير هشام سليم بعد مضاعفات خطيرة مع مرض السرطان



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