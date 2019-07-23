شيرى عادل ترد على شائعة طلاقها من معز مسعود

خرجت الفنانة شيرى عادل عن صمتها لترد على شائعات طلاقها من الداعية الإسلامى معز مسعود، حيث نشرت فيديو يجمعهما معا على حسابها الخاص فى "إنستجرام".

ظهرت شيرى عادل فى مقطع الفيديو عبر خاصية ستورى على "إنستجرام"، بجوار زوجها معز مسعود، والذى فوجئ بالتصوير، وقال لها وهو يضحك "ده بجد إنتى مجنونة ممكن نشتغل"، وهو رد واضح منها وصريح ينفى كل ما تردد حول طلاقهما، كما تساءل متابعيها عن العمل الذى يجمعهما سويا.

يذكر أن الداعية معز مسعود، تزوج من الفنانة شيرى عادل فى منتصف شهر يوليو من العام الماضى، وكان الإعلان عن خبر الزواج مفاجئاً ودون أى مقدمات.