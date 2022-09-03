وفاة المخرج علي عبدالخالق بعد صراع طويل مع مرض السرطان

أعلن هشام عبدالخالق، وفاة والده المخرج الكبير علي عبد الخالق، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان وكتب هشام عبدالخالق، عبر حسابه على فيسبوك: «البقاء لله ابي في ذمة الله , اللهم ارحمه و اسكنه فسيح جناتك».

فيما كشف ابن المخرج الراحل علي عبد الخالق، عن توقيت ومكان صلاة الجنازة على المغفور له، عبر تدوينة أخرى قال فيها: «ستقام صلاة الجنازة بإذن الله تعالى على والدي المرحوم علي عبد الخالق عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسه ويدفن المرحوم بمقابر العائلة بطريق الفيوم ..وتستقبل العائلة العزاء يوم الاثنين بمسجد الحامدية الشاذليه عقب صلاة المغرب».

ومن جانبها، نعت نقابة المهن التمثيلية المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق، كاشفة أنه وافته المنية في مستشفى المعادي العسكريوكتبت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية على فيسبوك في نعيها للمخرج الراحل: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».