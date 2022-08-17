وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب

توفيت، صباح اليوم الأربعاء، الفنانة السورية ‎أنطوانيت نجيب، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.

وأعلنت نقابة الفنانين بدمشق رحيل الممثلة السورية القديرة عبر صفحتها على فيسبوك دون الكشف عن تفاصيل الدفن أو العزاء.

وكان آخر أعمال الفنانة السورية أنطوانيت نجيب مسلسل "شارع شيكاغو"، بطولة: عباس النوري، وسلاف فواخرجي، ومهيار خضور، وهو من إخراج محمد عبد العزيز.