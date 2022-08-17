وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب
آخر تحديث GMT09:53:06
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » فن عاجل

وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب

العرب اليوم -

العرب اليوم - وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب

دمشق-العرب اليوم

توفيت، صباح اليوم الأربعاء، الفنانة السورية ‎أنطوانيت نجيب، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.

وأعلنت نقابة الفنانين بدمشق رحيل الممثلة السورية القديرة عبر صفحتها على فيسبوك دون الكشف عن تفاصيل الدفن أو العزاء.

وكان آخر أعمال الفنانة السورية أنطوانيت نجيب مسلسل "شارع شيكاغو"، بطولة: عباس النوري، وسلاف فواخرجي، ومهيار خضور، وهو من إخراج محمد عبد العزيز.

 

فن عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب



أخبار ذات صلة

GMT 20:55 2022 الثلاثاء ,16 آب / أغسطس

وفاة ولفغانغ بيترسن مخرج فيلم "طروادة"
العرب اليوم - وفاة ولفغانغ بيترسن مخرج فيلم "طروادة"

GMT 09:03 2022 الأحد ,14 آب / أغسطس

وفاة المخرج التونسي عبد الجبار البحوري
العرب اليوم - وفاة المخرج التونسي عبد الجبار البحوري

GMT 04:24 2022 السبت ,13 آب / أغسطس

وفاة الممثلة الأميركية آن هتش بعد فصل أجهزة الإنعاش عنها
العرب اليوم - وفاة الممثلة الأميركية آن هتش بعد فصل أجهزة الإنعاش عنها

GMT 05:44 2022 الأربعاء ,10 آب / أغسطس

وفاة منتج ومؤلف الأغانى العالمى لامونت دوزير
العرب اليوم - وفاة منتج ومؤلف الأغانى العالمى لامونت دوزير

GMT 05:42 2022 الأربعاء ,10 آب / أغسطس

وفاة الممثل الأردني داوود جلاجل ​عن عمر ناهز 75 عاما
العرب اليوم - وفاة الممثل الأردني داوود جلاجل ​عن عمر ناهز 75 عاما

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 22:13 2022 الثلاثاء ,16 آب / أغسطس

الملكة رانيا تتألق في إطلالة عصرية أنيقة
العرب اليوم - الملكة رانيا تتألق في إطلالة عصرية أنيقة

GMT 20:28 2022 الثلاثاء ,16 آب / أغسطس

أماكن سياحية جذابة في نابولي الايطالية
العرب اليوم - أماكن سياحية جذابة في نابولي الايطالية

GMT 20:33 2022 الثلاثاء ,16 آب / أغسطس

ديكورات رائجة لغرف النوم المودرن
العرب اليوم - ديكورات رائجة لغرف النوم المودرن

GMT 09:07 2022 الأحد ,14 آب / أغسطس

مقتدى الصدر يُهاجم قادة "الإطار التنسيقي"
العرب اليوم - مقتدى الصدر يُهاجم قادة "الإطار التنسيقي"

GMT 08:39 2022 الإثنين ,15 آب / أغسطس

عمرو الليثي يعلن كشف حساب برنامج واحد من الناس
العرب اليوم - عمرو الليثي يعلن كشف حساب برنامج واحد من الناس

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:44 2022 الإثنين ,08 آب / أغسطس

ميريام فارس تتألق بإطلالات جريئة وتصاميم عصرية
العرب اليوم - ميريام فارس تتألق بإطلالات جريئة وتصاميم عصرية

GMT 06:03 2022 الإثنين ,01 آب / أغسطس

أمراض القلب تزيد من خطر الإصابة الزهايمر 3 إلى 6 مرات
العرب اليوم - أمراض القلب تزيد من خطر الإصابة الزهايمر 3 إلى 6 مرات

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 04:31 2020 الخميس ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

مؤمن زكريا يدعم الأهلي المصري قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا
العرب اليوم - مؤمن زكريا يدعم الأهلي المصري قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

GMT 04:43 2022 الخميس ,03 آذار/ مارس

هاجر أحمد تكشف عن حملها من دون قصد والجمهور يهنّئها
العرب اليوم - هاجر أحمد تكشف عن حملها من دون قصد والجمهور يهنّئها

GMT 23:21 2022 الإثنين ,23 أيار / مايو

إليسا تكشف عن أغنيتها الجديدة زهرة الياسمين
العرب اليوم - إليسا تكشف عن أغنيتها الجديدة زهرة الياسمين

GMT 21:53 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

شؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسن
العرب اليوم - شؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسن

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 10:08 2022 الخميس ,21 تموز / يوليو

دراسة تكشف الأطفال الحاصلون علي حليب الأم أعلى تفكيرًا في سن المراهقة
العرب اليوم - دراسة تكشف الأطفال الحاصلون علي حليب الأم أعلى تفكيرًا في سن المراهقة

GMT 23:54 2021 الثلاثاء ,10 آب / أغسطس

أفضل الفنادق السياحية في مدينة طنجة المغربية
العرب اليوم - أفضل الفنادق السياحية في مدينة طنجة المغربية

GMT 10:01 2022 الأربعاء ,13 تموز / يوليو

اكتشاف نوع فرعي لسلالة "أوميكرون" مقاوم وشديد العدوى
العرب اليوم - اكتشاف نوع فرعي لسلالة "أوميكرون" مقاوم وشديد العدوى

GMT 06:15 2020 الإثنين ,23 آذار/ مارس

ترتيب أكثر الأندية التونسية شعبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"
العرب اليوم - ترتيب أكثر الأندية التونسية شعبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

GMT 06:19 2013 الأربعاء ,22 أيار / مايو

دراسة: "الفيكوسيانين" مادة مضادة لأمراض السرطانات
العرب اليوم - دراسة: "الفيكوسيانين" مادة مضادة لأمراض السرطانات

GMT 05:25 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير

تعرف على الابتكارات الصحية الجديدة في الفنادق الفاخرة
العرب اليوم - تعرف على الابتكارات الصحية الجديدة في الفنادق الفاخرة

GMT 19:34 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبر

الفنانة شيري عادل ضيفة هند رضا في برنامج "لسه فاكر"
العرب اليوم - الفنانة شيري عادل ضيفة هند رضا في برنامج "لسه فاكر"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab