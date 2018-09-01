الهضبة يضرب حارسه الشخصى دفاعًا عن واحد من جمهوره

اقتحم أحد المعجبين خشبة مسرح حفل عمرو دياب فى "مارينا" بالساحل الشمالى، ليلتقط معه صورة ، ليعترضه الحارس الشخصى فى محاولة بالقوة لإبعاده، فأقدم الهضبة على ضرب الحارس، وإبعاده عن المسرح، دفاعا الشاب.
وصالح عمرو دياب المعجب واحتضنه قبل أن يغادر المسرح عائدًا إلى الجمهور، الذى احتشد للاستماع لأغانى الهضبة.
خلال الحفل، أزاح الهضبة الستار عن مجموعة من الأغنيات الجديدة، والتى من المقرر أن يتضمنها الألبوم الجديد لعمرو دياب، ومن أكثر الأغنيات التى لاقت نجاحا، وتداولها جمهور عمرو دياب على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، كانت أغنية "اللى عدى"، وتقول كلماتها: "يتعلموا ويقلدوا.. دة مش بعيد يتعقدوا.. شوف هما فين وحبيبي فين.. مشافوش كدة ولا يحلموا".
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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