الهضبة يضرب حارسه الشخصى دفاعًا عن واحد من جمهوره



اقتحم أحد المعجبين خشبة مسرح حفل عمرو دياب فى "مارينا" بالساحل الشمالى، ليلتقط معه صورة ، ليعترضه الحارس الشخصى فى محاولة بالقوة لإبعاده، فأقدم الهضبة على ضرب الحارس، وإبعاده عن المسرح، دفاعا الشاب.

وصالح عمرو دياب المعجب واحتضنه قبل أن يغادر المسرح عائدًا إلى الجمهور، الذى احتشد للاستماع لأغانى الهضبة.

خلال الحفل، أزاح الهضبة الستار عن مجموعة من الأغنيات الجديدة، والتى من المقرر أن يتضمنها الألبوم الجديد لعمرو دياب، ومن أكثر الأغنيات التى لاقت نجاحا، وتداولها جمهور عمرو دياب على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، كانت أغنية "اللى عدى"، وتقول كلماتها: "يتعلموا ويقلدوا.. دة مش بعيد يتعقدوا.. شوف هما فين وحبيبي فين.. مشافوش كدة ولا يحلموا".