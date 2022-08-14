وفاة المخرج التونسي عبد الجبار البحوري
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وفاة المخرج التونسي عبد الجبار البحوري

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العرب اليوم - وفاة المخرج التونسي عبد الجبار البحوري

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تونس - العرب اليوم

  أعلن مدير الإنتاج بالتلفزة التونسية طارق حرار وفاة المخرج التلفزيوني عبد الجبار البحوري، بعد مسيرة حافلة في إنتاج البرامج الترفيهية والمسلسلات بالتلفزة التونسية ومن أبرز البرنامج التي أخرجها "لو سمحتم" الذي قام بإعداده وتقديمه الإعلامي الراحل نجيب الخطاب وامتد لسنوات من 1985 إلى سنة 1990.

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وفاة المخرج التونسي عبد الجبار البحوري وفاة المخرج التونسي عبد الجبار البحوري



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