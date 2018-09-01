أول ظهور لجميل راتب بعد رحلة علاجه فى فرنسا

عاد الفنان الكبير جميل راتب من فرنسا إلى القاهرة الأيام الماضية بعد رحلة علاج طويلة فى فرنسا وإجراء بعض الفحوصات الطبية الجديدة على صوته، بعد أن فقده فى الفترة الأخيرة نتيجة الوعكة الصحية التى تعرض لها، وظهر راتب مع مدير أعماله هانى التهامى وهو فى حالة جيدة.
وكان راتب يعانى من صعوبة فى رجوع الصوت بسبب كبر سنه ولم يفقد النطق، مما اضطره إلى السفر لباريس للاطمئنان على صحته وإجراء بعض التحاليل الخاصة به .
وتعرض النجم القدير لوعكة صحية خلال شهر يوليو الماضى وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يسافر إلى باريس في محاولة لاستعادة صوته المفقود بفعل الشيخوخة
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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