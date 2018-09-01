أول ظهور لجميل راتب بعد رحلة علاجه فى فرنسا

عاد الفنان الكبير جميل راتب من فرنسا إلى القاهرة الأيام الماضية بعد رحلة علاج طويلة فى فرنسا وإجراء بعض الفحوصات الطبية الجديدة على صوته، بعد أن فقده فى الفترة الأخيرة نتيجة الوعكة الصحية التى تعرض لها، وظهر راتب مع مدير أعماله هانى التهامى وهو فى حالة جيدة.

وكان راتب يعانى من صعوبة فى رجوع الصوت بسبب كبر سنه ولم يفقد النطق، مما اضطره إلى السفر لباريس للاطمئنان على صحته وإجراء بعض التحاليل الخاصة به .

وتعرض النجم القدير لوعكة صحية خلال شهر يوليو الماضى وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يسافر إلى باريس في محاولة لاستعادة صوته المفقود بفعل الشيخوخة