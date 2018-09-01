يقترب الموزع الموسيقى المغربي خليل بلقاس الشهير بلقب "دي جى فان"، من نيل لقب أفضل "DJ" فى أفريقيا للمرة الثانية فى مشواره الموسيقى عقب ترشحه رسميًا فى القائمة النهائية لجائزة الموسيقى الأفريقية لعام 2018، والمقرر إقامة حفلها الرسمى فى نوفمبر المقبل.

وتم إدارج اسم "فان" مرتين فى ترشيحات القوائم الأخيرة لتصويت الجماهير فى "الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima" التى تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا"، حيث ينافس الموسيقى المغربي على لقب أفضل موزع موسيقى فى شمال أفريقيا ويعتبر بذلك أول فنان عربى يتم ترشيح للجائزة، بعد نيله لق أفضل فنان فى شمال أفريقيا فى نفس الجائزة منذ سنتين، بجانب ترشحه هذه المرة أيضًا فى تصنيف أفضل أغنية "ريجى" بمشاركة المطرب المغربى داب أفريكا.

فان منتج ومؤلف موسيقى يعد أحد رواد الساحة الموسيقية الشبابية فى عالم "المزيكا البديلة" المغربية، حيث يمتد مشواره الفنى لأكثر من 20 عامًا، وضع بصمته فى عدد من التجارب الغنائية المغربية الشهيرة، منها مشاركته فى تأسيس فرقة فناير الشهيرة، مع توزيعه وإنتاجه أغنية المعلم سعد لمجرد الشهيرة "انتى باغية واحد"، ويلقبه المغاربة باسم "موروكان هيت ميكر"، وعرف بمزجه بين الفلكلور المغربى أو "الموروكان ساوند" وبين المودرن ميوزيك والإلكترونيك، وتربع على عرش المزيكا المغربية بحصوله على لقب "الموروكان ميوزيك أوورد" مرتين متتاليتين، كما وصل للعالمية بحصوله على جائزة الـ"MTV" ميوزيك أوورد كأفضل عرض عالمى، بجانب حصوله على وسام المكافأة الوطنية بدرجة فارس من الملك محمد السادس