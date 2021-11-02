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وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري

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العرب اليوم - وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري

وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري
دمشق - العرب اليوم

نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا الفنان السوري الكبير صباح فخري عن عمر ناهز 88 عاما.وصباح فخري فنان سوري يعتبر من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي فنان ومغني من أعلام الموسيقى الشرقية، وفخري ليست نسبته وإنما هي تقديراً لفخري البارودي الذي رعى موهبته.ولد في مدينة حلب السورية أحد أهمّ مراكز الموسيقى الشرقية العربية.

صباح فخري واحد من أعلام الغناء العرب، اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق، أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.

وظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى وبعد ذلك في معهد دمشق، تخرّج من المعهد الموسيقي الشرقي عام 1948 بدمشق، بعد أن درس الموشّحات والإيقاعات ورقص السماح والقصائد والأدوار والصولفيج والعزف على العود ومن أساتذته أعلام الموسيقى العربية كبار الموسيقيون

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وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري



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