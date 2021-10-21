بيار جماجيان ، الممثل اللبناني الذي اشتهر بشخصية "بيارو" في المسلسل الشهير "المعلمة والأستاذ" ورسم البسمة على وجوه المشاهدين، توفي صباح اليوم عن عمر ناهز الـ72 عاماً بدون أن يكشف المقربون منه حتى الساعة عن تفاصيل الوفاة.

فجع الوسط الفني اللبناني صباح اليوم بخبر وفاة الممثل القدير بيار جماجيان حيث نعاه أصدقائه والمقربين منه على مواقع السوشيال ميديا بكلمات وداعية حزينة جداً، معتبرين بأن الفن اللبناني خسر برحيله أحد ابرز نجوم الكوميديا الذي نثر البسمة على وجوه المشاهدين في اعماله الدرامية وخاصة في دوره الشهير بشخصية "بيارو" بمسلسل "المعلمة والأستاذ" مع الراحلين ابراهيم مرعشلي وهند أبي اللمع، حيث لاقى العمل في فترة الثمانينات شهرة واسعة.