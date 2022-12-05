توفى بوب ماكجراث الذى كان أحد النجوم الأصليين فى مسلسل الأطفال الشهير شارع سمسم "Sesame Street"، عن عمر يناهز 91 عامًا، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، ظهر ماكجراث فى المسلسل عام 1969، واستمر فى الظهور فى 47 موسمًا آخر. ونشرت الأسرة نبأ وفاة الممثل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلة: "لدى عائلة ماكجراث أخبار حزينة تريد مشاركتها.. توفى والدنا بوب ماكجراث اليوم.. وافته المنية بسلام فى منزله محاطا بأسرته".