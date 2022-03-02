أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران، اليوم الأربعاء، انتحار الممثلة السينمائية والمسرحية الإيرانية، "زهراء فكور صبور". وقالت الهيئة إن "الممثلة السينمائية البارزة، زهراء فكور صبور، توفيت، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، انتحارا عن عمر ناهز 43 عاما"، مشيرة إلى أنه "وفق المعلومات المتوفرة فإن المملثة زهراء، تناولت حبوبا أدت لوفاتها على الفور".