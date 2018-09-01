تواصل الجهة المنتجة لمسلسل "أبو العروسة"، من بطولة سيد رجب ومدحت صالح وسوسن بدر ونرمين الفقى، التحضيرات والبروفات الأولى للجزء الثانى، استعدادا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، كما يواصل مؤلف العمل كتابة حلقاته التى تصل إلى 60 حلقة.

وعلم "اليوم السابع"، أن هناك تغييرا كاملا فى السيناريو كما فضلت الجهة المنتجة للعمل بوجود شخصيات جديدة فى الجزء الثانى وتغيير بعض الشخصيات أيضاً.

مسلسل "أبو العروسة" الجزء الأول من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، وشارك فى بطولته سيد رجب ونرمين الفقى وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى وكارولين عزمى، وأمانى كمال، وولاء الشريف.