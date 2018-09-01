تواصل الجهة المنتجة لمسلسل "أبو العروسة"، من بطولة سيد رجب ومدحت صالح وسوسن بدر ونرمين الفقى، التحضيرات والبروفات الأولى للجزء الثانى، استعدادا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، كما يواصل مؤلف العمل كتابة حلقاته التى تصل إلى 60 حلقة.
وعلم "اليوم السابع"، أن هناك تغييرا كاملا فى السيناريو كما فضلت الجهة المنتجة للعمل بوجود شخصيات جديدة فى الجزء الثانى وتغيير بعض الشخصيات أيضاً.
مسلسل "أبو العروسة" الجزء الأول من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، وشارك فى بطولته سيد رجب ونرمين الفقى وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى وكارولين عزمى، وأمانى كمال، وولاء الشريف.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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