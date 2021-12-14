وفاة المخرج والممثل المصري محمد نبيه عن 91 عامًا

توفي المخرج والممثل المصري محمد نبيه، ، عن 91 عاماً بعد مشوار فني امتد لأكثر من 6 عقود.وقدم نبيه خلال مسيرته أفلاما سينمائية ومسلسلات تلفزيونية بارزة وكان أحد أبطال الفيلم الأيقوني "المومياء".وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان إن جنازة الفنان الراحل ستشيع الثلاثاء بعد صلاة الظهر.ولد محمد نبيه في 1930 وكانت بدايته المهنية مهندسا للصوت ثم توجه إلى التصوير والمونتاج قبل أن يتخذ أولى خطواته في مجال التمثيل بفيلم (حكم قراقوش) عام 1953.شارك في عدة أفلام منها (أين عمري) و(صوت من الماضي) و(مع الأيام) و(ساحر النساء) لكن دور تاجر الآثار مراد في (المومياء) للمخرج شادي عبدالسلام ظل أبرز علامة في مشواره التمثيلي.