ليلى علوى ترقص فى حفل عمرو دياب بالساحل الشمالى

حضرت النجمة ليلى علوى حفل الميجا ستار عمر دياب بالساحل الشمالى، مساء الجمعة، ودخلت الفنانة فى وصلة رقص على أنغام أغنية "وحكايتك إيه" خلال تواجدها بالحفل.



وكان الهضبة قد أحيى حفله الثانى فى الساحل الشمالى على شاطئ البحر، وقام بغناء باقة من أغانيه القديمة والحديثة وسط تفاعل كبير من جمهوره.

يذكر أن النجم عمرو دياب أزاح الستار أمس عن مجموعة من الأغنيات الجديدة، والتى من المقرر أن يتضمنها الألبوم الجديد، مثل أغنية "اللى عدى".