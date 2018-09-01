ليلى علوى ترقص فى حفل عمرو دياب بالساحل الشمالى

حضرت النجمة ليلى علوى حفل الميجا ستار عمر دياب بالساحل الشمالى، مساء الجمعة، ودخلت الفنانة فى وصلة رقص على أنغام أغنية "وحكايتك إيه" خلال تواجدها بالحفل.
وكان الهضبة قد أحيى حفله الثانى فى الساحل الشمالى على شاطئ البحر، وقام بغناء باقة من أغانيه القديمة والحديثة وسط تفاعل كبير من جمهوره.
يذكر أن النجم عمرو دياب أزاح الستار أمس عن مجموعة من الأغنيات الجديدة، والتى من المقرر أن يتضمنها الألبوم الجديد، مثل أغنية "اللى عدى".
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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