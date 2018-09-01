يترقب الملايين من عشاق مسلسل الدراما الطبى الأكثر مشاهدة بالعالم The Good Doctor بطولة فريدى هايمور، موعد انطلاق الموسم الثانى من العمل الذى يبدو أنه يحمل الكثير من الإثارة والتشويق، خاصة مع النهاية المثيرة بالحلقة الختامية للموسم الأول، التى شهدت قيام الطبيب المعجزة "شون مورفى" المصاب بمرض التوحد ومتلازمة أسبرجر، بارتكاب شون خطأ كارثى، أثناء أدائه لبعض مهامه، هل نتوقع أن تكون هناك عواقب وخيمة فى طريقها للدكتور شون، كما علينا أن نضع فى الاعتبار، أن الدكتور جلاسمان وعد بالتنحى، متى كان أداء طبيبه الصغير بدرجة أقل من الامتياز.

ويكشف تريلر الموسم الجديد عن تقديم الطبيب شون مورفى اعتراف بحقيقته لرئيس قسم الجراحه ماركوس أندروز (هيل هاربر) الذى يعده بانه سيطيح به خارج المستشفى، لكنه لا يبدو واضحاً ما إذا كان أندروز سيقوم بإقالة "شون" من وظيفته، مثلما وعد أنه سيفعل فى تريلر المسلسل، لكنه من المؤكد أنه سيتقلد وظيفة مدير المستشفى جلاسمان (ريتشارد شيف)، حيث يدخل جلاسمان مرحلة العلاج من مرض سرطان المخ، وهناك يمكن أن يفعل ما يشاء.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما الطبية، وهو من إعداد وتأليف الثنائى ديفيد شور ودانيل دى كيم، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، فريدى هايمور، انتونيا توماس، نيكولاس جونزاليز، شوكو مودو، بو جاريت، هيل هاربر، ويعرض على شبكة قنوات "ايه بى سى" التليفزيونية.

قصة المسلسل تدور فى إطار درامى حول طبيب شاب جراح "شون ميرفى" المصاب بمرض التوحد و متلازمة سافانت (متلازمة الموهوب أو متلازمة العبقرى)، الذى واجه صعوبات فى طفولته وماضيه مما يصعب عليه التواصل الاجتماعى، ولكنه عبقرى على الرغم من مرضه، أصبح شون جراحاً فى مستشفى مرموقة معتمداً على ذكائه وعبقريته ويحاول أن يثبت قيمته على الرغم من المشككين.

ولعل أكثر ما جذب المشاهدين هو أن صانع المسلسل هو نفسه صانع مسلسل House المعروف "ديفيد شور" ومن إنتاج الممثل والمنتج دانيال داى كم، المعروف بدوره فى مسلسل Lost و Hawaii Five-0 و أيضاً من بطولة الممثل الشهير "فريدى هايمور" الذى أشتهر بدوره فى مسلسل Bates Motel و ترشح لأفضل ممثل فى التلفاز فى عام 2017، وربما القليل يعلمون بأن المسلسل مقتبس من مسلسل كورى صدر فى العام 2013 بنفس الاسم.

العمل بدأ عرضه فى تاريخ 25 سبتمبر 2017 وكان من المقرر عرض 13 حلقه فقط فى الموسم الأول لكن بعد تحقيق شهرته الواسعه وعدد المشاهدات التى بلغت حتى الآن 64.43 مليون، وفى تاريخ 3 أكتوبر طلبت شبكة "إيه بى سى" رسمياً الموسم الأول كاملاً بمجموع 18 حلقه المسلسل وعرض الموسم الأول أسبوعياً على شبكة ABC، وحصل على تقييم 8.5 بموقع IMDb من مجمل تصويت 10.871 شخص.