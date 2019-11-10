نقل هادي الجيار إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

تعرض الممثل هادي الجيار لوعكة صحية نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وكشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن هادي الجيار أصيب بالتهاب رئوي، ويتواجد حاليا بأحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، وحالته الصحية جيدة.