وفاة المخرج الفرنسي جان-ماري ستروب عن 89 عاما

توفي المخرج الفرنسي جان-ماري ستروب بسلام في منزله في سويسرا عن 89 عاما، كما أعلن الأرشيف الوطني السويسري للفيلم السينمائي.

وكان ستروب من أقران العديد من عظماء حركة الموجة الفرنسية الجديدة للأفلام وحصل على جائزة مهرجان لوكارنو السينمائي عن مجمل أعماله.

وقال كريستوف بولي الناطق باسم سينماتك سويس لوكالة فرانس برس "تحدثت مع السيدة ستروب ظهر اليوم، لقد توفي السادسة صباح اليوم في منزله في رول" المطلة على بحيرة جنيف في غرب سويسرا.

وأضاف "لقد مات بسلام".