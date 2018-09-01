تعرض سينما "سيماتك" الفيلم الأمريكى Slacker "متكاسل" الثلاثاء المقبل، ويعاد عرضه السبت 8 سبتمبر.

الفيلم يتناول يوما من حياة أوستن، شاب منبوذ اجتماعيا يبلغ حوالى عشرين عاما ويعيش فى تكساس، وتنتقل الكاميرا من مكان إلى آخر لتبرز نظرة سريعة على الأشخاص غير المتعلمين، والأساطير الاجتماعية ، والمنبوذين، ويسلط الضوء على كل الهمشين فى المجتمع وغير القادرين على التأقلم مع واقعهم.

بأسلوبه شبه التسجيلى وميزانيته المحدودة أصبح "متكاسل" أحد علامات السينما الأمريكية المستقلة خلال التسعينات، مغيرًا ملامح صناعة الفيلم المستقل هناك، مستعرضا شخصيات متفردة تمثل فلسفات شخصية جامحة، مثل ذلك الشخص المهووس بنظريات الأحلام "يقود بدوره المخرج ريتشارد لينكليتر نفسه من ضمن شخصيات الفيلم العديدة"، إلى جانب شخصية كهل فوضوى باحث عن منتمين جدد، إلى جانب شخصيات عديدة مثيرة للضحك تدخل فى مناقشات فلسفية عميقة بحثًا عن معان جديدة للشخصيات الكارتونية الشهيرة .