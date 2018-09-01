تعرض سينما "سيماتك" الفيلم الأمريكى Slacker "متكاسل" الثلاثاء المقبل، ويعاد عرضه السبت 8 سبتمبر.
الفيلم يتناول يوما من حياة أوستن، شاب منبوذ اجتماعيا يبلغ حوالى عشرين عاما ويعيش فى تكساس، وتنتقل الكاميرا من مكان إلى آخر لتبرز نظرة سريعة على الأشخاص غير المتعلمين، والأساطير الاجتماعية ، والمنبوذين، ويسلط الضوء على كل الهمشين فى المجتمع وغير القادرين على التأقلم مع واقعهم.
بأسلوبه شبه التسجيلى وميزانيته المحدودة أصبح "متكاسل" أحد علامات السينما الأمريكية المستقلة خلال التسعينات، مغيرًا ملامح صناعة الفيلم المستقل هناك، مستعرضا شخصيات متفردة تمثل فلسفات شخصية جامحة، مثل ذلك الشخص المهووس بنظريات الأحلام "يقود بدوره المخرج ريتشارد لينكليتر نفسه من ضمن شخصيات الفيلم العديدة"، إلى جانب شخصية كهل فوضوى باحث عن منتمين جدد، إلى جانب شخصيات عديدة مثيرة للضحك تدخل فى مناقشات فلسفية عميقة بحثًا عن معان جديدة للشخصيات الكارتونية الشهيرة .
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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