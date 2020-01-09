ننشر الصور الأولى لحريق فيلا إيهاب توفيق ومصرع والده

حصل مصدر على الصور الأولى للحريق الذي نشب فى فيلا الفنان إيهاب توفيق بمدينة نصر، اليوم، الخميس، ولم يتم الكشف عن أسباب الحريق.

ونتج عن الحريق مصرع والد المطرب إيهاب توفيق.

وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.



وكان آخر ظهور للفنان إيهاب توفيق مع الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، وكشف عن حقيقة الكليبات التى طرحت له، حيث قال إن الكليبات القديمة كانت فى وقتها أفضل شيء، وأكد أن الفنان الذى كان يصور فيديو كليب كان مميزا.



وأضاف الفنان إيهاب توفيق أن الكليبات التي نشرت مؤخرًا له على السوشيال ميديا حقيقية، معلقًا "ده اللى كان متاح فى الوقت ده".



وأوضح الفنان إيهاب توفيق، أنه قام بتصوير كليب دانى فى عام 89، ورواد مواقع التواصل الاجتماعى يتحدثون عن الكلب فى الأيام الحالية.



وأشار الفنان إيهاب توفيق، إلى أن كليب "تترجى فيا"، نال أيضا تعليقات كثيرة من المواطنين على السوشيال ميديا.