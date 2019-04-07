نقابة المهن التمثيلية تعلن عن وفاة الفنان إسماعيل محمود

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان إسماعيل محمود، مشيرة إلى أنه من المقرر تشييع الجنازة من مسجد سيدي القباري بالإسكندرية.

وذكرت النقابة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "البقاء لله رحل الفنان إسماعيل محمود ...إنا لله وإنا إليه راجعون الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد سيدي القباري (الإسكندرية ) والعزاء بنفس المكان والبقاء لله وحده".

وكان مسلسل صاحب السعادة هو آخر عمل فني شارك به إسماعيل محمود، وتعاون من خلاله مع النجم عادل إمام.