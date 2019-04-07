نقابة المهن التمثيلية تعلن عن وفاة الفنان إسماعيل محمود
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نقابة المهن التمثيلية تعلن عن وفاة الفنان إسماعيل محمود

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العرب اليوم - نقابة المهن التمثيلية تعلن عن وفاة الفنان إسماعيل محمود

الفنان إسماعيل محمود
القاهرة -العرب اليوم

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان إسماعيل محمود، مشيرة إلى أنه من المقرر تشييع الجنازة من مسجد سيدي القباري بالإسكندرية.

وذكرت النقابة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "البقاء لله رحل الفنان إسماعيل محمود ...إنا لله وإنا إليه راجعون الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد سيدي القباري (الإسكندرية ) والعزاء بنفس المكان والبقاء لله وحده".

وكان مسلسل صاحب السعادة هو آخر عمل فني شارك به إسماعيل محمود، وتعاون من خلاله مع النجم عادل إمام.

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نقابة المهن التمثيلية تعلن عن وفاة الفنان إسماعيل محمود نقابة المهن التمثيلية تعلن عن وفاة الفنان إسماعيل محمود



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نقابة المهن التمثيلية تعلن عن وفاة الفنان إسماعيل محمود نقابة المهن التمثيلية تعلن عن وفاة الفنان إسماعيل محمود



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