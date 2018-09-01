أول ظهور لـ كيت هارينجتون وروز ليزلى بعد زواجهما

ظهر الثنائى كيت هارينجتون صاحب شخصية "جون سنو" فى المسلسل الأسطوري Game of thrones، وزوجته روز ليزلي، لأول مرة فى شوارع لندن، بعد زواجهما الذى مر عليه بضعه أسابيع، بعد انتهاء سنو من تصوير مشاهد الموسم الثامن والأخير من المسلسل المقرر عرضه فى إبريل المقبل.
الثنائى الشهير اجتمعا لأول مرة عام 2011 فى تصوير الموسم الثانى من مسلسل GOT، وجمعتهما قصة حب كبيرة داخل أحداث المسلسل، وسرعان ما انتقلت للواقع، وقررا الارتباط رسميا أواخر العام الماضى.
مسلسل GAME OF THRONES بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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