انتقد الشاعر أمير طعيمة الأغنية الجديدة التى أطلقتها بشرى تحت عنوان "كوبرا" للسخرية من محمد رمضان.

وقال طعيمة: "لو اضطرينا نقارن بين أغانى محمد رمضان وأغنية بشرى اللى بتهاجم فيها رمضان، فمن المؤكد أن أغانى محمد رمضان أفضل ودمها أخف ومعمولة بشكل أحسن ولايق عليه، مع تحفظى على التعالى اللى فيها، هو بس السؤال لبشرى: إيه الهدف من الأغنية العجيبة دى بجد مش فاهم ؟".

وكانت الفنانة بشرى قد أطلقت أغنية جديدة بعنوان "كوبرا"، والتى بدأتها بكلمات: "لو فاكر نفسه إنه لوحده جوا النادى، ده ملوك كتير دخلوا قبله من سنين"، لمهاجمة الفنان الشاب محمد رمضان، بعدما أطلق على نفسه "نمبر وان".