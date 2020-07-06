الموت يفجع المطرب اليمني وليد الجيلاني

اعلنت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن رحيل شقيق المطرب اليمني وليد الجيلاني، وتقدمت بواجب العزاء له. وقالت الشركة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان وليد الجيلاني وأسرته الكريمة بوفاة المغفور له بإذن الله أخيه رائد الجيلاني".

وأضاف بيان الشركة : "سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون" يعد الفنان وليد اليمنى احد المواهب التى شاركت فى برنامج المواهب "اراب ايدول" فى عام 2004 وكان احدث اعماله أغنية "لا تسولف" من كلمات الشاعر سنام، وألحان سلطنة.