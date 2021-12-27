نقل سلمان خان إلى المستشفى قبل احتفاله بعيد ميلاده الـ56

نُقل نجم بوليوود، سلمان خان؛ الذي يستعد للاحتفال بعيد ميلاده السادس والخمسين، اليوم، الإثنين 27 ديسمبر، إلى المستشفى بعد أن عضه ثعبان في مزرعته.ووفقاً لوسائل الإعلام الهندية، تم نقل بطل فيلم "Tiger 3" إلى مستشفى خاص في "Kamothe"، بعد أن عضه ثعبان بمنزله في "Panvel"، يوم الأحد.وقد خرج الفنان الهندي الشهير من المستشفى بعد تلقي العلاج؛ بعدما مكث في المستشفى لمدة راوحت بين 6 و7 ساعات، حيث يأخذ قسطاً من الراحة في مزرعته حالياً.