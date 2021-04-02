إصابة الموسيقار هاني مهنا بفيروس كورونا

أصيب الموسيقار هاني مهنا، بفيروس كورونا، وفقا ما أعلنه الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في تصريحات صحفية منذ قليل نقل الفنان هاني مهنا مساء الخميس، إلى إحدى المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية، وفق ما أعلنته مصادر مقربة منه دون الكشف عن تفاصيل الحالة يأتي ذلك بعد أيام من إعلان ابنته الممثلة هنادي مهنا إصابة والدتها بفيروس كورونا، عقب ظهور أعراض المرض عليها وعلى زوجها الفنان أحمد خالد صالح منذ الأسبوع الماضي.

يذكر أن الفنان أحمد خالد صالح تعرض للإصابة بفيروس كورونا بعد إعلان الفنانة هنادى مهنى عن إصابتها بالفيروس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. وكتبت هنادي مهنا "إيجابي تحليل كوفيد الحمد لله.. يوم لطيف للجميع، كما أعلنت عبر تطبيق إنستجرام دخولها الحجر الصحي.