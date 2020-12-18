نقل الفنان المصري محمد منير إلى المستشفى

أصيب الفنان المصري محمد منير بوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى على الفور ونقل الفنان إلى قسم المخ والأعصاب بأحد المستشفيات الخاصة في مصر، بحسب موقع بوابة "أخبار اليوم" ويجري محمد منير العديد من الفحوصات الطبية للوقوف على تطورات حالته الصحية، وتحديد ما إذا كان يحتاج لتدخل جراحي مجددا أم لا، لاسيما وأنه أجرى جراحة في مايو الماضي.

وكان محمد منير، قد كشف تفاصيل وضعه الصحي خلال حفل أحياه "أونلاين" في مايو الماضي كان جالسا فيه على كرسي، موضحا أنه يحيي الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على "عكاز" وأوضح منير أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدا في مفصل الحوض، واصفا الأزمة التي تعرض لها بـ"العنيفة" ويعاني منير من حالة حزن طويلة بعد وفاة محمود منير ابن عمه ومدير أعماله وكاتم أسراره العام الماضي، وظهر وقتها الفنان المصري، وهو يتلقى العزاء جالسا على مقعد وفي حالة نفسية وصحية متأخرة.

المصدر: "أخبار اليوم" المصرية