 وفاة الموسيقي الفرنسي مارسيل زانيني عن 99 عاماً
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 وفاة الموسيقي الفرنسي مارسيل زانيني عن 99 عاماً

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العرب اليوم -  وفاة الموسيقي الفرنسي مارسيل زانيني عن 99 عاماً

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باريس ـ العرب اليوم

توفي الموسيقي الفرنسي مارسيل زانيني، أحد أبرز الأسماء في موسيقى الجاز الفرنسية، عن 99 عاماً في مستشفى في باريس، على ما أعلن نجله لوكالة "فرانس برس". ومارسيل زانيني مولود في السابع من سبتمبر (أيلول) 1923 في اسطنبول لوالد فرنسي إيطالي وأم يونانية. وغادر تركيا عام 1930 متجهاً نحو مرسيليا في جنوب فرنسا. وبدأ زانيني يعزف على آلتي الكلارينيت والساكسفون، فيما تأثر بالنجاح الذي شهدته موسيقى الجاز بعد الحرب، في منطقة سان جيرمان دي بري في باريس.

 

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 وفاة الموسيقي الفرنسي مارسيل زانيني عن 99 عاماً  وفاة الموسيقي الفرنسي مارسيل زانيني عن 99 عاماً



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