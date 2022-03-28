أعلنت سامية شاهين، ابنة الشاعر الراحل صلاح جاهين، وفاة الفنان عهدي صادق، بعد صراع مع المرض.وكتبت سامية شاهين، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «عمو عهدي صادق خلاص ارتاح.. كنت بحاول أهيأ نفسي للحظة دي بقالي شوية وأقول لنفسي إني أبقى أنانية لو اتمنيت له أي حاجة غير إنه يرتاح من آلام المرض.. لكن مافيش كلام في الدنيا ممكن يوصف الوجع اللي في قلبي.. حتوحشني قوي يا حبيبي ياللي من يوم ما بابا مشي وانت واخدني في حضنك ومغرقني حب وعطاء ودلع غير مشروط».وتابعت: «مكان وموعد الجنازة سيتم تحديده لاحقا».

وكان الفنان القدير عهدي صادق، قد أصيب بأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة لتلقى العلاج بمركز القاهرة لأمراض الكلى بعد تدهور حالته الصحية.وطالبت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسئولة عن الملف الطبي محبيه بالدعاء له متمنية من الله تماثله للشفاء، وأكدت أن حالته الصحية حرجة وأنه لازال يمكث في العناية المركزة لتلقي العلاج.

يذكر أن الفنان عهدي صادق، شارك في مسلسل "نقل عام" مع محمود حميدة، سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، محمد محمود عبد العزيز، بالإضافة لنخبة من النجوم الشباب من بينهم نور النبوي، صولا عمر، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، أميرة أديب وغيرهم ومن إخراج عادل أديب.