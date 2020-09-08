وفاة الفنانة السودانية ستونة في القاهرة

رحلت الفنانة السودانية ستونة، منذ قليل بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، دخلت على إثرها العناية المركزة مساء الإثنين.ونعى الفنان المسرحي حربي الطائر، الفنانة الراحلة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «البقاء لله الفنانة ستونة.. مطربة السودان والوطن العربي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة».

وستونة ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست في قسم رسم وتصوير بكلية الفنون الجميلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، كان أبرز وأول ظهور لها بمصر في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» للنجم محمد هنيدي، وغَنَّت به أغنيتها الشهيرة «شيكولاتة»، بعدها شاركت مع النجم عادل إمام في فيلم «هاللو أمريكا» عام 2000.