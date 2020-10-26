وفاة الممثل السوري نبيل حلواني إثر مرض عضال

دمشق - العرب اليوم
نعت نقابة الفنانين في دمشق الممثل السوري نبيل حلواني الذي توفى اليوم بعد صراع مع مرض عضال.بدأ حلواني مسيرته الفنية مع المسرح، ويعد من مؤسسي مسرح الطفل في سوريا، وكانت له مشاركات مع المسرح الجامعي، والقومي، والعمالي، قبل أن يشارك في الأعمال التلفزيونية والسينمائية.
كانت أولى أعماله التلفزيونية سهرة بعنوان "تراب الزريعة" من إخراج محمد الشليان.
وفي السينما شارك في فيلمين هما: "أحلام المدينة" (وهو من إخراج محمد ملص عام 1984) و"رؤى حالمة" (وهو من إخراج واحة الراهب عام 2003).
وفي التلفزيون شارك في عد أعمال أهمها:
"نهارات الدفلى" و"الخطوات الصعبة" عام 1995.
إخوة التراب 1996.
مرايا 1997
حمام القيشاني 1998
عودة غوار (الأصدقاء) 1999
بطل من هذا الزمان 2000
فارس بلا جواد 2002
حاجز الصمت 2004
قمر بني هاشم 2008
لورنس العرب 2008
أهل الراية 2010
الخبز الحرام 2010
طوق البنات 2014
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