اتهام أليك بالدوين رسمياً بالقتل غير العمد في قضية تصوير فيلم rust

وجه الاتهام رسميا إلى الممثل أليك بالدوين بالقتل غير العمد في قضية فيلم Rust، ومسئوليته المباشرة عن وفاة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز لإهماله التعامل مع السلاح الناري.

يواجه أليك بالدوين ومسئول الأسلحة هانا جوتيريز تهمتين بلقتل غير العمد، وفق ما أعلنته المدعي العام ماري كارمالك لتويس من قبل.

وبصفته مسئولا وممثلا،كان يجب على أليك بالدوين أن يتحقق من السلاح، الذي كان يتعامل معه، وفق قاعدة السلامة أولا، وأهمل الخضوع للتدريب المطلوب على الأسلحة النارية قبل بدء التصوير.

وجاء في البيان الرسمي، أن ما حدث انحراف طائش في المعايير والممارسات والبروتوكولات المعروفة في إطلاق النار غير الرسمي، وأن أليك بالدوين تصرف بتجاهل متعمد، لسلامة الآخرين وعرضهم للخطر.في الوقت نفسه لن يتم القبض على المتهمين.