صلاة الجنازة على وحيد حامد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر

توفى السيناريست وحيد حامد، خلال الساعات القليلة الماضية كتب ابنه مروان حامد: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي الي رحمة الله تعالي ابي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد البقاء و الدوام لله و حده .. تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر" بينما كتب محمد صلاح العزب: "خبر صادم .. لبقاء لله في الكبير العظيم السيناريست وحيد حامد ..لله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ..جزء كبير ومهم من تاريخ مصر يرحل في بداية سنة ربنا يرحمنا جميعا فيها".