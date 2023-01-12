وفاة عازف الجيتار الإنكليزي جيف بيك عن 78 عاما

توفى عازف الجيتار الإنجليزى الشهير جيف بيك، الذى صعد نجمه مع فريق "ذا يارد بيردز" قبل أن ينطلق فى مسيرته الاحترافية منفردا، عن عمر يناهز 78 عاما.

وقالت أسرته على وسائل التواصل الاجتماعى، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، إن "بيك" توفى بعد إصابته بعدوى الالتهاب السحائى فجأة.