جورج وسوف يحيى حفل افتتاح مهرجان قرطبا بلبنان 31 أغسطس

يحيى سلطان العرب جورج وسوف حفلا غنائيا فى افتتاح فعاليات مهرجان قرطبا ، وذلك يوم 31 من شهر أغسطس الجاري ومن المتوقع أن يحضر عدد كبير من محبيه ويشدو عددا من أغانيه من ضمنها "يوم الوداع، أنت غيرهم، لسه الدنيا بخير، كلامك يا حبيبى، شىء غريب، اتأخرت كتير".

وكان سلطان الطرب جورج وسوف قد طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام" عبر قناته على يوتيوب، أغنية "سكت الكلام" تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب​.

وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف، وظهر فى أول الكليب وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشى وأدعس على شىء دمعة من كثر ما بكينا".