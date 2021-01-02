وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد عن عمر ناهز 77 عاما

توفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية ، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العنابة المركزة بأحد مستشفيات القاهرة ومن المقرر تشييع تشييع الجنازة ظهر اليوم الأحد، من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد وكتب المؤلف محمد صلاح العزب، على فيسبوك، ناعيا الكاتب الكبير وحيد حامد: البقاء لله في الكبير العظيم السيناريست وحيد حامد الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته، جزء كبير ومهم من تاريخ مصر يرحل، في بداية سنة ربنا يرحمنا جميعا فيها.