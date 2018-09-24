كارول سماحة تطرح كليب أغنية مبروك لقلبي

تطرح اليوم المطربة كارول سماحة كليب أغنيتها الجديدة "مبروك لقلبي"، وذلك عبر القناة الرسمية اليوتيوب وذلك بعد أن قدمت البرومو الخاص بالاغنية منذ أيام قليلة.
"مبروك لقلبي" من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع بلال الزين، إنتاج كارول سماحة، وإخراج جيل جبري.
يذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية "صحابي"، وهي من كلمات نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج داني داغر.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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