توفي في وقت متأخر من مساء الجمعة الفنان السوداني الكبير عبد الرحمن عبد الله، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة التي نقل إليها للعلاج.

ولزم عبد الرحمن عبد الله الشهير بـ"بلوم الغرب"، فراش المرض بعد معاناة طويلة مع داء الغضروف الذي ظل يتلقى بسببه العلاج للتعافي منه داخل وخارج السودان.

قدم عبد الرحمن عبد الله للمكتبة السودانية أجمل الأغنيات التي صنعت له نجومية كبيرة. وكان آخر ظهور إعلامي للراحل حينما زاره رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في منزله في يوليو الماضي.

ولد الفقيد وترعرع بمدينة بارا شمالي كردفان، واشتهر بأغانيه التي ذاع صيتها بصوته الطروب ولحنه الشجي، وتميز بتلحين جميع أغانيه دون استعانة بملحنين آخرين.

ومن أشهر أغاني الراحل: البلوم، ضابط السجن، ست الفريق، جدي الريل، شقيش تقول لي مروح، الليموني، وغيرها.

سيصل جثمان عبد الرحمن عبد الله من القاهرة الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، وستوفد ولاية شمال كردفان مندوبيها لاستقبال الجثمان والمشاركة في التشييع الأخير.